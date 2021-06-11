Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Президент США Джо Байден 15 июля проведет в Вашингтоне встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом 11 июня сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит пресс-служба американского президента.

«Президент Байден с нетерпением ждет встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что визит канцлера ФРГ в США подтвердит наличие глубоких двусторонних связей между двумя странами.

Кроме того, добавляется, что во время этой встречи Байден и Меркель намерены обсудить свою приверженность двух стран сотрудничеству по ряду общих проблем, включая борьбу с пандемией, устранение угрозы изменения климата, а также содействие экономическому процветанию и международной безопасности на основе «общих демократических ценностей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что Европейский союз и Соединённые Штаты должны возобновить полномасштабный альянс.