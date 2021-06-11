Махачкала, , 14:43 — REGNUM В Дагестане получили официальный статус утвержденных в должности два министра — министр финансов и министр природных ресурсов и экологии. Первое ведоство возглавил Юнус Саадуев, второе — Рахман Гамидов. Указ об этом подписал врио главы субъекта Сергей Меликов, сообщили 11 июня в пресс-службе главы региона.

Ранее Маадуев и Гамидов исполняли обязанности глав минфина и минприроды с приставкой врио.

Напомним, в Дагестане с назначением врио главы республики Сергея Меликова идет формирование нового состава правительства. Ранее были утверждены в своих должностях министр труда и социального развития Изумруд Мугутдинова, глава минздрава Татьяна Беляева, министр культуры Зарема Бутаева, министр цифрового развития Сергей Снегирев, глава минпрома Низам Халилов.