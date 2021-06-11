Исламабад, , 14:40 — REGNUM Посол Индонезии в Пакистане Адам Тугио заявил, что посольство Индонезии в Исламабаде стремится к максимальному улучшению экономических и торговых отношений с Пакистаном, сообщает информационный портал IDN Times.

Торговый баланс между Пакистаном и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входит Индонезия, составляет около $8 млрд, что ниже существующего потенциала.

Индонезия и Пакистан продолжают укреплять экономические отношения в условиях пандемии. Торговый баланс в 2020 году достиг $2,5 млрд, при этом профицит Индонезии составил $2,1 млрд, что на 8% больше, чем в 2019 году.

Стороны также намерены развивать отношения в сфере торговли, туризма и инвестиций.