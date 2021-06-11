Вашингтон, , 14:38 — REGNUM Администрация президента США Джозефа Байдена настаивает на том, чтобы Объединённые Арабские Эмираты удалили оборудование Huawei Technologies из своих телекоммуникационных сетей в течение следующих четырёх лет и предприняли другие шаги, чтобы дистанцироваться от Китая. В противном случае Вашингтон грозит затруднить продажу Абу-Даби американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и беспилотных летательных аппаратов на сумму около 23 миллиардов долларов. Об этом 11 июня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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По словам собеседников издания, официальные лица ОАЭ заявили, что им потребуется больше, чтобы отказаться от китайской продукции. Также речь шла и о предоставлении Абу-Даби в качестве альтернативы технологий одной из южнокорейских компаний. В частности, указывались Samsung Electronics, Ericsson или Nokia.

Издание напоминает, что спор по поводу использования ОАЭ Huawei разгорелся ещё во время президентства Дональда Трампа. Тогда официальные американские лица безуспешно пытались убедить Эмираты отказаться от укрепления военных и экономических связей с Китаем, который стремится к усилению влияния на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее американские официальные лица выразили обеспокоенность по поводу зарождающегося сотрудничества в области безопасности между Китаем и Объединёнными Арабскими Эмиратами, которые являются основным союзником США в регионе Персидского залива.

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Источники в американской разведке заявили, что не менее двух военно-транспортных самолётов ВВС Народно-освободительной армии Китая доставили груз с неизвестным имуществом в ОАЭ. Эти факты внушили неопределённость по поводу многомиллиардной продажи современного американского оружия Эмиратам. В Вашингтоне сочли это фактором, который угрожает оружейным контрактам между Абу-Даби и США.