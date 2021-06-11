Приштина, , 14:37 — REGNUM После вчерашней литургии на воротах недостроенного храма Христа Спасителя в Приштине 11 июня появилось англоязычное граффити Jesus hates serbs («Иисус ненавидит сербов».

Этот инцидент прокомментировал на своей странице в «Твиттере» директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович.

«Полиция, протесты и угрозы разрушить храм — это был ответ на нашу молитву. Возможно ли настоящее для межнационального примирения и совместное будущее (для сербов и албанцев — ИА REGNUM) после подобных антицивилизационных действий в Приштине», — задался вопросом Петкович.

Напомним, что 10 июня, в день Вознесения Господнего, епископ Рашско-Призренский Феодосий отслужил литургию в недостроенном храме Христа Спасителя в центре Приштины. Это первая литургия, которая прошла в этом храме с 1998 года. Этот факт вызвал резко отрицательную реакцию албанских сепаратистов, которые считают церковь «символом шовинизма». Тем не менее, вопрос защиты сербских православных святынь в Косово и Метохии Белград выдвигает как один из главных в переговорах о «нормализации отношений» с Приштиной, которые ведутся при посредничестве ЕС.