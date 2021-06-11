Калуга, 11 июня, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Калужская область справилась с тяжелейшим вызовом пандемии. Об этом заявил 10 июня председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев в ходе публичных слушаний по исполнению областного бюджета за 2020 год.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

«Исполнение бюджета проходило в сложной экономической обстановке, но благодаря сбалансированным решениям правительства и губернатора, мы не прерывали работы системообразующих отраслей и предприятий, — подчеркнул Новосельцев. — Не прекращали производственной, строительной, дорожной, сельскохозяйственной деятельности. Все это позволило закончить год с неплохими результатами».

Всего в 2020 году, как рассказал председатель Законодательного собрания Калужской области, на профилактику и борьбу с пандемией, на поддержку бизнеса, отраслей экономики и граждан были выделены средства в сумме 6 млрд 755 млн рублей. «Это огромная сумма. Мы получали и федеральные дотации, но и деньги регионального бюджета приходилось перераспределять», — подчеркнул он.

Главным же итогом исполнения областного бюджета спикер считает то, что все социальные обязательства перед жителями Калужской области выполнены в полном объёме. Сохраняется, по словам Геннадия Новосельцева, и интерес к региону со стороны инвесторов.

«Большое количество соглашений подписано на Петербургском экономическом форуме — более 40 млрд рублей инвестиций. А это — новые налоги, рабочие места и надежда, что регион будет и дальше развиваться», — отметил Геннадий Новосельцев и поблагодарил за совместную работу весь финансово-экономический блок регионального правительства.