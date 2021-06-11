Берлин, , 14:35 — REGNUM Инициатива генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возобновлении диалога с Россией приветствуется Германией. Об этом 11 июня заявила на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Федеральное правительство приветствует инициативу генерального секретаря Столтенберга о скорой встрече Совета Россия-НАТО», — сказала она.

Также Деммер отметила, что это предложение было сделано генсеком НАТО уже давно, однако, по ее словам, до настоящего времени не было принято Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия не отказывается от диалога с Североатлантическим альянсом, но позитивной повестки для заседания Совета Россия-НАТО сейчас нет.