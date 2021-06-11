Сеул, , 14:33 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил Ли Чжун Сока с избранием на пост главы ведущей оппозиционной партии «Сила народа». Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, южнокорейский лидер позвонил 11 июня новоизбранному главе партии по телефону.

Президент сказал, что победа 36-летнего Ли Чжун Сока на выборах является показателем перемен не только в политике, но и в стране в целом.

Мун Чжэ Ин также отметил неизбежность обострения политического противостояния с приближением президентских выборов, призвав нового главу партии «Сила народа» к сотрудничеству с правительством.

Известно, что в ходе голосования, проходившего с 7 по 10 июня среди 328 тыс. избирателей, за Ли Чжун Сока проголосовали 43,8% членов партии и граждан страны.

Отметим, что Ли Чжун Сок стал самым молодым в истории страны лидером крупной политической партии.