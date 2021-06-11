Москва, , 14:22 — REGNUM Во фракции «Справедливая Россия» в Госдуме готовят парламентский запрос на имя вице-премьера Татьяны Голиковой о перспективах индексации пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

Парламентарии хотят узнать, что делает правительство РФ для реализации нормы Конституции, которая гарантирует индексацию пенсий всем пенсионерам независимо от их занятости.

«Осуществление выплат сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) без учета индексации является нарушением положения об обязательности осуществления индексации в соответствии с частью 6 статьи 75 Конституции Российской Федерации», — отмечается в проекте запроса.

Согласно регламенту Госдумы, текст парламентского запроса должен быть одобрен нижней палатой парламента.

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Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по части индексации пенсий работающим пенсионерам. Однако документ до сих пор не представлен.

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