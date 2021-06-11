Варшава, , 14:21 — REGNUM Накануне Второй мировой войны Варшава поставила себе задачу исключить СССР из европейской политики — и пала жертвой этой установки, сейчас она ставит перед собой схожую задачу ‑ и результат может быть тем же, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 июня, комментируя высказывания члена национального совета по развитию при президенте Польши Витольда Модзелевского.

Как сообщалось ранее, Модзелевский заявил, что «глубокая ненависть« целого ряда польских политиков ко всему российскому и советскому «проистекает из убежденности в том, что всесильный покровитель (США — прим. ИА REGNUM), всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию» и что этот покровитель «может похвалить» за особенно активные словесные нападки на Россию.

« Говоря о том, что русофобия польских политиков объясняется их желанием «угодить покровителю в лице США», профессор Модзелевский выдаёт желаемое за действительное. Польская русофобия уходит корнями во времена, когда «покровителя в лице США» ещё не было и в помине. Даже в XIX веке США, созданные за несколько десятилетий до него, антироссийской и русофобской политики не придерживались. А польская русофобия жила, выплёскивалась войнами, уходила «под корягу» и опять набирала силу.

Корни польской русофобии лежат в несостоявшихся в XV — XVII веках имперских претензиях Варшавы, которые выглядят тем более жалко по сравнению с очень тяжёлой, но славной русской и советской историей XVIII — XX веков. В этот период, особенно в XX веке, Польша перешла от акцента на осуществление собственного культурного и политического проекта к акценту на задачу своего растворения в Европе и нанесения вреда России. Европейский вектор не удался; накануне Второй мировой войны Польшу отвергла Германия и не поддержали союзники, а союз с СССР, который единственный мог помочь сохраниться Польше, она в силу русофобии и классовой ненависти к стране социализма отвергла.

В Совете экономической взаимопомощи и Организации Варшавского договора Польша занимала сильные позиции, она развивалась хорошими темпами, но здесь уже сплоховала не столько польская, сколько советская высшая элита: советский блок распался.

Да, сегодня главным хозяином Польши являются США, но упования на Вашингтон ориентированы не на внутреннее развитие Польши, ему сотрудничество с американскими глобалистами вредит, а на осуществление давней мечты: чтобы не было России.

Это глупая установка. Пока есть Россия, у Польши есть надежда всё же состояться. Если не дай бог не будет России, не будет и Польши. Будут польские бюрократы в ЕС, будут евросоюзовские или американские надсмотрщики на территории бывшей Польши, но Польши как культурно-исторического явления не будет.