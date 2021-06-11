Вильнюс, , 14:12 — REGNUM В оборонительных боях 1941 года или при освобождении Литвы в 1944 году погибали не только русские, погибали солдаты — выходцы из всех народов бывшего Советского Союза, и возмутиться по поводу отношения к воинским мемориалам в Литве должны руководители всех этих стран, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 июня.

Как сообщалось ранее, министерство обороны России открыло мультимедийный проект «Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить», в котором опубликованы как архивные материалы о боях за освобождение Литвы от нацистов, так и свидетельства о борьбе нынешних местных властей с мемориалами освободителям.

« Положение с памятниками воинам РККА и советскими воинскими захоронениями в Литве — это, к сожалению, не исключение. Схожий вандализм мы наблюдаем и в других бывших республиках советской Прибалтики, но что ещё более прискорбно, — на Украине. У власти в этих странах, а также в Польше, Чехии, Болгарии и не только там, находятся сегодня представители политических сил, кредо которых — это вымещение исторической злобы, чаще всего связанной с уходящими в коллаборационизм с нацистами корнями.

Вместе с тем, если говорить о Прибалтике и Литве, то существовали ведь национальные соединения Красной Армии — Латышский и Эстонский корпуса и Литовская дивизия РККА! Великую Отечественную войну в этих странах помнят и чтут вовсе не только проживающие там её ветераны и труженики тыла; совместный подвиг, общая жертва на алтарь Победы 1945 года дороги там многим из послевоенных поколений литовцев, латышей и эстонцев. Они дороги, естественно, и проживающим в этих странах русским. Все они вместе борются за их сохранение, и поддержка России, в том числе и путём военно-мемориальной работы, очень важна. Эту поддержку и пытается подорвать официальный Вильнюс.

Давайте, однако, вдумаемся: разве в оборонительных боях 1941 года или при освобождении Литвы в 1944 году, в концентрационных лагерях погибали только русские или, скажем, татары? Нет, погибали солдаты — выходцы из всех народов бывшего Советского Союза. Так, наверное, и возмутиться по поводу отношения к воинским мемориалам в Литве или где-то ещё должны и в Азербайджане, в Армении, в Белоруссии, в Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане.

Эти страны в том или ином составе выступают с совместными заявлениями, касающимися памяти о Победе 1945 года. В 2020 году такое заявление все они за исключением Азербайджана и Украины сделали в ОБСЕ. Но это общие слова, а манкуртов надо бить в лицо! Мне думается президент нашей страны, наш МИД должны призвать наших партнёров по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ делать это не от юбилея к юбилею , а по каждому конкретному случаю!