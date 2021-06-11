Вильнюс,
11 июня 2021, 14:12 — REGNUM В оборонительных боях 1941 года или при освобождении Литвы в 1944 году погибали
не
только русские, погибали солдаты — выходцы из всех народов бывшего Советского Союза, и
возмутиться по поводу отношения к воинским мемориалам в Литве
должны руководители всех этих стран, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 июня.
Как сообщалось ранее, министерство обороны России
открыло
мультимедийный
проект
«Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить», в котором
опубликованы
как архивные материалы о боях за освобождение Литвы от нацистов, так и
свидетельства
о
борьбе нынешних
местных властей с мемориалами освободителям.
«Положение с памятниками воинам РККА и советскими воинскими захоронениями в Литве — это, к сожалению, не исключение. Схожий вандализм мы наблюдаем и в других бывших республиках советской Прибалтики, но что ещё более прискорбно, — на Украине. У власти в этих странах, а также в Польше, Чехии, Болгарии и не только там, находятся сегодня представители политических сил, кредо которых — это вымещение исторической злобы, чаще всего связанной с уходящими в коллаборационизм с нацистами корнями.
Вместе с тем, если говорить о Прибалтике и Литве, то существовали ведь национальные соединения Красной Армии — Латышский и Эстонский корпуса и Литовская дивизия РККА! Великую Отечественную войну в этих странах помнят и чтут вовсе не только проживающие там её ветераны и труженики тыла; совместный подвиг, общая жертва на алтарь Победы 1945 года дороги там многим из послевоенных поколений литовцев, латышей и эстонцев. Они дороги, естественно, и проживающим в этих странах русским. Все они вместе борются за их сохранение, и поддержка России, в том числе и путём военно-мемориальной работы, очень важна. Эту поддержку и пытается подорвать официальный Вильнюс.
Давайте, однако, вдумаемся: разве в оборонительных боях 1941 года или при освобождении Литвы в 1944 году, в концентрационных лагерях погибали только русские или, скажем, татары? Нет, погибали солдаты — выходцы из всех народов бывшего Советского Союза. Так, наверное, и возмутиться по поводу отношения к воинским мемориалам в Литве или где-то ещё должны и в Азербайджане, в Армении, в Белоруссии, в Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане.
Эти страны в том или ином составе выступают с совместными заявлениями, касающимися памяти о Победе 1945 года. В 2020 году такое заявление все они за исключением Азербайджана и Украины сделали в ОБСЕ. Но это общие слова, а манкуртов надо бить в лицо! Мне думается президент нашей страны, наш МИД должны призвать наших партнёров по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ делать это не от юбилея к юбилею, а по каждому конкретному случаю!
В Литве сегодня вольготно чувствуют себя гитлеровские коллаборационисты. Одним из таких был даже бывший президент Литвы Адамкус. Так что тяжёлые обстоятельства борьбы за сохранение общей исторической памяти народов бывшего СССР на территории этой страны понятны. Министерство обороны делает большую работу в этом плане, но важно поддержать её политическим импульсом на самом высоком уровне, поддержать всех тех в Литве, кто по доброй воле хранит эти мемориалы, ухаживает за ними«, — отметил Михаил Демурин.