Киев, 11 июня 2021, 14:15 — REGNUM Делегация, состоящая из депутатов французского парламента, посетила Донбасс. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба так называемой «Операции объединённых сил» Украины.
Политики побывали на пункте пропуска «Гнутово» и в прифронтовом населённом пункте Широкино.
Визит французской делегации продлится до 13 июня. Обо всём увиденном парламентарии пообещали рассказать президенту Франции, а также отчитаться перед комитетом иностранных дел страны.
Как сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР, ранее на железнодорожной станции города Рубежное было замечено 17 танков ВСУ.
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