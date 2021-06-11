Москва, , 14:10 — REGNUM В Госдуме планирующийся запрет на использование технологий суррогатного материнства назвали вынужденной мерой, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

«Данный запрет — вынужденная мера, обусловленная невозможностью отследить судьбу ребенка и защитить его права после вывоза за рубеж, так как по факту своего рождения в нашей стране он не приобретает российского гражданства», — отметил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Он также обратил внимание на то, что, принимая сегодня в России потенциальных родителей такого ребенка, нет возможности ни проверить их на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних, ни убедиться в их добрых намерениях.

«А сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из-за рубежа поступает немало», — сказал парламентарий.

Депутат также указал на то, что какое-то количество договоров о суррогатном материнстве с иностранцами к моменту принятия закона будет действовать, поэтому предусмотрели, что этих детей государство возьмет под свою защиту, предоставив им гражданство России, и отследит их дальнейшую судьбу.

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