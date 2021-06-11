11 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 14:55 — REGNUM Новая иммиграционная политика президента США Джо Байдена, согласно которой были отменены многие распоряжения экс-главы Белого дома Дональда Трампа, привела к невиданному за долгие годы наплыву нелегальных мигрантов в страну.

Стена на границе США и Мексики Tomascastelazo

Жители пограничных штатов каждую неделю находят брошенных детей-мигрантов и призывают Байдена посетить границу, чтобы самостоятельно увидеть масштаб проблемы. Однако администрация, в том числе вице-президент Камала Харрис, назначенная ответственной за решение миграционных вопросов, продолжает игнорировать призывы граждан посетить границу, утверждая, что миграционный кризис нельзя решить мгновенно и что поездка на границу ничего не даст.

Такая позиция спровоцировала волну саркастических шуток и возмущений со стороны СМИ и интернет-пользователей. В том числе Харрис высмеяли за ее недавнее выступление в Гватемале, куда она отправилась для решения «коренных проблем миграции».

Джо Байден и Камала Харрис White House

«Простые люди думают, что закрытие границы поможет решить проблему наплыва нелегальных мигрантов. Единственный способ решить пограничный кризис — это устранить коренные проблемы миграции, а именно: изменение климата, ненависть к ЛГБТ-сообществу и женоненавистничество. @KamalaHarris действительно является исторической фигурой», — написал в Twitter Гаад Саад, профессор Университета Конкордия в Квебеке, Канада, занимающийся эволюционной психологией.

«В отличие от правонарушителей, белых расистов и хакеров, @VP (вице-президент) осознает важность причинно-следственных связей. Люди, бегущие из Гватемалы, чтобы поселиться в округе Орандж (штат Калифорния), спасаются от растущих выбросов углекислого газа. Постройте солнечные батареи, и вы решите пограничный кризис. Это так просто», — отмечает Caaд и добавляет: «Люди, бегущие из Сальвадора, спасаются от трансфобии. Решите проблему отсутствия инклюзивности, и они не будут пересекать границы».

«Только простофили из числа белых экстремистов могут думать, что стена на границе решит фиаско миграционного кризиса. Мой интеллектуальный наставник @KamalaHarris осознает нюансы причинно-следственных связей, и поэтому она стремится выявить основные причины того, почему люди приезжают в США нелегально», — продолжает Гаад.

«Если они бегут из Гондураса в поисках лучших экономических возможностей, то Штатам следует вложиться в экономику Гондураса, чтобы гондурасцы больше не чувствовали себя вынужденными приезжать в США. Строительство стены на границе — это расизм, но миллиарды долларов Гондурасу — это сочувствие», — делает отсылку профессор к заявлению Белого дома о том, что двенадцать американских компаний взяли на себя обязательство инвестировать в страны «Северного треугольника» (Гватемала, Сальвадор и Гондурас), чтобы помочь решить коренные проблемы миграции в регионах.

Латиноамериканские рабочие Tomas Castelazo

«По аналогии: если вы страдаете от диабета, мы можем регулировать уровень сахара в крови или найти первопричины того, почему компании по производству газировки создают продукты с сахаром, которые вредны для вашего здоровья. Таким образом, выделив компаниям миллиарды долларов на прекращение производства таких продуктов, мы найдем наиболее эффективный способ регулирования уровня сахара в крови», — объясняет Cаад.

«Последний пример: предположим, что вас сбила машина. Можно вызвать скорую помощь, а можно найти первопричину — почему пьяный водитель захотел выпить. Конечно, мы можем стремиться оказать вам немедленную медицинскую помощь, потому что вы умираете, но тонко мыслящие люди ищут первопричины. Поняли, дурачки? Байден и Харрис — это глубокие мыслители, наделенные бесконечной способностью искать первопричины», — заканчивает мысль @GadSaad.

Напомним, правительство США приняло более 180 тыс. мигрантов, пересекающих американо-мексиканскую границу в мае, сообщила 10 июня служба таможенного и пограничного контроля США (CBP). Для сравнения, в апреле число составляло 178 тыс., а в марте 173 тыс. — это самые высокие цифры за последние годы.

Ранее Байден заявил, что его администрация пытается исправить ошибки предыдущего правительства. Сам Байден намерен устранить «причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января суд американского штата Техас отклонил решение президента США Джо Байдена о прекращении депортации мигрантов. Судья, выносивший решение, заявил, что указы американского лидера несут огромный ущерб штату и увеличивают его расходы.