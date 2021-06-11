Минск, , 14:05 — REGNUM В Белоруссии движение в сторону полной информационной доступности административных процедур и их оказания в электронном виде должно происходить быстрее, заявил 11 июня президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, административные процедуры — это точка соприкосновения государства и общества, эффективность такого взаимодействия во многом влияет на настроения людей и доверие к государству и власти в целом.

«Поэтому движение в сторону полной информационной доступности административных процедур и их оказания в электронном виде должно происходить быстрее», — цитирует его «Беларусь сегодня».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что на фоне сложившихся обстоятельств вопрос об обеспечении вооруженных сил Белоруссии современным вооружением стоит очень остро.

Также Лукашенко указал, что для внутренних войск нужно специфическое вооружение, которое будет несколько отличаться от вооружения армии, а последней, по словам белорусского лидера, необходим более широкий спектр вооружения.

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