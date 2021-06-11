Москва, , 14:04 — REGNUM Существующая практика суррогатного материнства, когда рожденные дети вывозятся за рубеж, позорна и аморальна, заявил один из авторов законопроекта вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации.

«Предложенная мера поддержана всеми фракциями и тремя комитетами — комитетом по безопасности и противодействию коррупции, комитетом по вопросам семьи, женщин и детей и комитетом по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений», — отметил Толстой в ТГ-канале.

По его словам, оборот мирового рынка «черной» трансплантологии оценивается в миллиарды долларов (цена на почку, например, составляет от $50 тыс. до $150 тыс.). Причем лидером рынка является Китай, где очередь на получение донорских органов самая короткая в мире — до 2 недель. Одновременно, указал депутат, лидером по покупке рожденных в России младенцев является также Китай.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект призван урегулировать применение технологий суррогатного материнства, нормы также предусматривают гражданство РФ для таких рожденных в стране детей.

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