Киев, , 13:58 — REGNUM «Раковой опухолью» Украины является не Донбасс, а поздняя советская номенклатура типа Леонида Кравчука, а также вступившие с ней в сговор радикальные шовинисты и агенты Запада, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 июня, комментируя высказывания экс-президента Украины.

Как сообщалось ранее, Кравчук в одном из интервью назвал Донбасс «раковой опухолью» Украины, которую «нужно отрезать, чтобы страна развивалась».

« Сломить Донбасс действительно не получится. И характер войны, которую ведёт там Киев, тоже понятен: это гражданская война, война против той части населения Украины в границах по положению на начало 2014 года, которая не признала государственный переворот в Киеве и встала на защиту своего права на самобытность.

Дело, однако, в том, что эту власть не признали не только в Крыму и на Донбассе, её не признали многие граждане Украины в других областях этой страны, но их Киеву удалось задавить репрессиями. Наиболее характерный пример — Одесса, где протестующих «просто» сожгли.