Москва, , 13:57 — REGNUM Законопроект, регулирующий использование технологии суррогатного материнства, предполагает требования к будущим родителям, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

На уровне закона прописывается, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина — гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.

Кроме того, авторы предлагают наделить рожденных суррогатными матерями на территории нашей страны детей гражданством Российской Федерации по рождению в случаях, если биологические родители являются иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Принятие законопроекта будет служить надёжной основой для успешного решения задач, которые стоят перед нашим государством в сфере защиты и гарантированности прав детей, отмечают авторы.

Законопроект запрещает технологию суррогатного материнства для иностранных граждан на территории РФ, инициативу внесли в Госдуму парламентарии во главе с депутатом Петром Толстым («Единая Россия»).

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