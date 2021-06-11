Москва, , 13:53 — REGNUM Законопроект, регулирующий суррогатное материнство, внесли в Госдуму парламентарии во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Петром Толстым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

Предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации.

Одновременно законопроект предлагает ввести обязательное получение «суррогатными» детьми гражданства Российской Федерации, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу запрета на суррогатное материнство для иностранных граждан и лиц без гражданства — в ряде случаев.

Прежде всего, если потенциальные родители или одинокая женщина, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства. Еще один случай — если решение о приобретении гражданства Российской Федерации потенциальными родителями или одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям, отменено в соответствии с федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» на день государственной регистрации рождения.

В таких странах как Франция, Италия, Германия, Австрия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Китай, Сингапур, Индия, а также в некоторых штатах США суррогатное материнство запрещено в целом, отмечают авторы инициативы.

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