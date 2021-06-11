Пекин, , 13:51 — REGNUM Мировое сообщество должно как можно скорее приступить к переговорам по разработке соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе. С таким призывом 11 июня на Конференции по разоружению в Женеве выступил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И. Об этом сообщили в МИД КНР.

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«Китайская сторона призывает Конференцию по разоружению как можно скорее инициировать переговоры по соглашению, которое будет направлено на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве», — подчеркнул дипломат.

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Он также добавил, что Китай ни разу не уклонялся от процессов по контролю над вооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года Китай поддержал инициативу президента России Владимира Путина о заключении на международном уровне соглашения о запрете размещения вооружений в космосе. Как подчеркнул тогда официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, «Китай и Россия вместе выступают за мирное использование космического пространства и продвигают идею о предотвращении размещения вооружений в космосе и гонки вооружений в этой сфере».