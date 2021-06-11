Вашингтон, 11 июня 2021, 13:48 — REGNUM США не будут готовы к следующей пандемии так же, как они не были готовы к нынешней, заявила первый заместитель директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Энн Шучат 9 июня в интервью The Hill.
По ее словам, нынешняя неготовность США к кризису в области здравоохранения было вызвано годами недостаточного финансирования в медицинскую инфраструктуру страны. Она также отметила, что чрезвычайное финансирование помогло агентствам общественного здравоохранения бороться с коронавирусом, но если такой уровень расходов не удастся сохранить, стране грозит повторение тех же ошибок.