Вашингтон, , 13:48 — REGNUM США не будут готовы к следующей пандемии так же, как они не были готовы к нынешней, заявила первый заместитель директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Энн Шучат 9 июня в интервью The Hill.

По ее словам, нынешняя неготовность США к кризису в области здравоохранения было вызвано годами недостаточного финансирования в медицинскую инфраструктуру страны. Она также отметила, что чрезвычайное финансирование помогло агентствам общественного здравоохранения бороться с коронавирусом, но если такой уровень расходов не удастся сохранить, стране грозит повторение тех же ошибок.

«Я думаю, что критическое понимание того, как добиться большего успеха в следующий раз, — это необходимость больших инвестиций в общественное здравоохранение, а не только реагирование на чрезвычайные ситуации», — сказал Шухат.

«Это большая работа, и она не может быть похожа на меры по борьбе с Эболой или H1N1, когда есть чрезвычайное финансирование, а потом все уходит. Ее нужно поддерживать, иначе мы будем именно там, где были в прошлом году», — добавила она.