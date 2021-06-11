Москва, , 13:54 — REGNUM Бывшего президента РСФСР Бориса Ельцина окружало множество агентов ЦРУ, эти люди влияли на происходящее в стране. Об этом бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов сообщил 11 июня радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, иностранцев в окружении Ельцина были даже не десятки, «сотни были», и именно они определяли всё.

«Бывали такие случаи: приходят на приём к начальнику правительства, и с ними разговаривает американец по поводу замов», — отметил Хасбулатов.

Он добавил, что никакой тайны в таком поведении Ельцина нет. Бывший глава государства менял огромное количество «больших» людей, и с зарубежными представителями плотно совещался по всем кадровым вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал, что Ельцин назначал людей на высшие государственные посты по советам некоего высокого и солидного человека с иностранным акцентом.

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