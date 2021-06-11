Пекин, , 13:58 — REGNUM Китай выступает против развертывания и наращивания «отдельными странами» региональных и глобальных систем противоракетной обороны (ПРО), а также против размещения ракет средней дальности на территории других государств. Об этом 11 июня заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И во время своего выступления в формате видеосвязи на Конференции по разоружению в Женеве.

«Китай выступает против развития и развертывания отдельными странами региональных и глобальных систем противоракетной обороны, оказывающих воздействие на стратегическую стабильность, а также возражает против размещения в других государствах и примыкающих к ним регионах ракет средней дальности наземного базирования», — сказал он.

Также Ван И подчеркнул, что Пекин никогда не уклонялся от международных механизмов и от своих обязательств по контролю над вооружениями и разоружению.

«Китай на протяжении долгого времени придерживается политики безоговорочного неприменения ядерного оружия или угроз его применения в отношении не обладающих им государств и зон, свободных от ядерных вооружений. Китай никогда не уклонялся от взятых на себя обязательств по международному разоружению и контролю над вооружениями», — отметил глава МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что официальные торговые консультации между Соединёнными Штатами и Тайванем неприемлемы, так как они нарушают принцип «одного Китая».