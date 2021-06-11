Токио, , 13:50 — REGNUM Посол Южной Кореи в Японии Кан Чхан Иль призвал Токио согласиться на диалог без предварительных условий с целью урегулирования нерешенных вопросов. Об этом он сообщил в интервью японской газете Asahi Shimbun.

Южнокорейский дипломат подчеркнул, что представителям двух стран необходимо встретиться «лицом к лицу» и совместно работать над урегулированием имеющихся проблем.

«Дипломатия — это не война. Ни одна из сторон не может не может выиграть на 100%. Стороны должны идти на компромисс», — сказал посол.

Кан Чхан Иль сообщил о необходимости провести встречу на уровне министров иностранных дел, акцентировав внимание на том, что «Сеул придумал множество способов урегулирования нерешённых проблем».

Посол Южной Кореи в Японии также настоятельно рекомендовал Токио провести переговоры до истечения срока полномочий президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.