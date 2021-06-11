Москва, , 13:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители Крыма, которые по не зависящим от них причинам не смогли прекратить гражданство Украины, занимать государственные должности в РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Конституцией России установлен запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за границей для ряда государственных должностей. Между тем для жителей Крыма существуют сложности с оформлением отказа от гражданства Украины.

Если люди подали заявление в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства и вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, и другие должности, которые может замещать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства.

Кроме этого, у граждан РФ, которые на момент воссоединения Крыма с Россией были несовершеннолетними детьми крымчан и находились за пределами полуострова, после достижения совершеннолетия есть возможность подать заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины.

Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года вместе с законом о запрете на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для госслужащих и других должностей.

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