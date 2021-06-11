Ярославль, 11 июня, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» произвел обмен с омским «Авангардом», получив права на американского форварда Рида Буше. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети ярославского клуба.

ХК «Локомотив» Рид Буше в «Локомотиве»

Как ранее сообщало ИА REGNUM слухи о подобном обмене ходили несколько последних дней. И вот теперь официально — ярославский «Локомотив» получил права на Рида Буше, омский клуб — денежную компенсацию за переход.

Контракт с Буше «Локомотив» пока официально не подписал, однако агент форварда накануне заявлял, что его клиент останется в Континентальной хоккейной лиге. Права в КХЛ на 27-летнего американца теперь закреплены за «Локомотивом». В минувшем сезоне Рид Буше выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина, забросив в чемпионате 32 шайбы и став лучшим снайпером омского клуба в «регулярке» и плей-офф.