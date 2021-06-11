Тбилиси, , 13:43 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Грузии. Об этом он, как передаёт грузинское «Общественного телевидение», 11 июня сообщил на пресс-конференции в Тбилиси.

Науседа провёл встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, после чего главы государств вышли к представителям СМИ.

«Глядя на Грузию, я вспоминаю Литву, которая в своё время также энергично стремилась к членству в ЕС и НАТО. Наш путь был непростым и длился какое-то время, но мы всегда знали, какова наша тактическая цель, и в нашем обществе не оставалось сомнений», — сказал Науседа.

Он добавил, что видит также стремление грузинского народа к евроатлантической интеграции и поддерживает его.

Напомним, Науседа прибыл в Грузию с официальным визитом 10 июня. Это его первый визит в Грузию в качестве президента Литвы.

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