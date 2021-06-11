Берлин, , 13:35 — REGNUM В настоящее время вопрос о вхождении Украины в состав Североатлантического альянса (НАТО) не стоит на повестке дня. Об этом 11 июня заявила на брифинге представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Как вы знаете, НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что партнёры по альянсу готовы усилить сотрудничество с Украиной.

Напомним, 9 июня президент России Владимир Путин заявил, что вопреки распространённому мнению, никаких гарантий невступления Украины в НАТО не существует.