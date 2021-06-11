Киев, , 13:31 — REGNUM Действующий президент Украины Владимир Зеленский мог бы получить 30,6% голосов в случае внеочередных выборов в стране. Об этом сообщила пресс-служба Киевского международного института социологии (КМИС) со ссылкой на результаты опроса.

По данным социологов, на втором месте находится экс-президент Украины Пётр Порошенко. Его могли бы поддержать 17,4% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Далее идут лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 12,7% и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 10,6%.

Опрос проводился с 1 по 7 июня 2021 года. Всего было опрошено 2003 жителя подконтрольных Украине территорий.

Неделей ранее КМИС определил рейтинг Зеленского на уровне 27,3%.

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