Москва, 11 июня 2021, 13:24 — REGNUM Почти 11 тысяч человек обратились в приемные «Единой России» за решением вопросов сферы материнства и детства. Более половины обращений касались детских выплат и кешбэка
Часть вопросов удалось решить на месте, сообщила руководитель аппарата Председателя партии «Единая Россия», председатель комиссии Президиума Генсовета по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова, подводя итоги недели приемов, которая началась 31 мая.
Например, в Тульской области многодетная семья, в которой воспитывается шестеро детей, получила новый микроавтобус.
По ее словам, также в ходе приемов поступали просьбы по обеспечению средствами реабилитации детей-инвалидов, помощи по устройству в детские сады и школы, вопросы по порядку взыскания алиментов, предоставления земельного участка для многодетной семьи и другие.
Она добавила, что с учетом большого запроса на темы детских выплат и кешбэка, центральная общественная приемная партии в ближайшее время проведет тематический вебинар — чтобы люди получили буквально пошаговую информацию по получению этой меры поддержки от государства.
Напомним, с 26 по 30 апреля «Единая Россия» провела всероссийскую неделю приема граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам. За это время в региональные и местные общественные приемные Председателя партии Дмитрия Медведева обратились более 12 тысяч человек по всей стране. Впервые с марта 2020 года в ряде регионов приемы проходили офлайн.