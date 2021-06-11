Москва, , 13:24 — REGNUM Почти 11 тысяч человек обратились в приемные «Единой России» за решением вопросов сферы материнства и детства. Более половины обращений касались детских выплат и кешбэка

Часть вопросов удалось решить на месте, сообщила руководитель аппарата Председателя партии «Единая Россия», председатель комиссии Президиума Генсовета по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова, подводя итоги недели приемов, которая началась 31 мая.

Например, в Тульской области многодетная семья, в которой воспитывается шестеро детей, получила новый микроавтобус.

«В Краснодарском крае помогли в получении путевки в оздоровительный лагерь девочке, страдающей хроническими заболеваниями. В Приморском крае оказали содействие в предоставлении места в дошкольном учреждении двухлетнему ребенку», — отметила Жанна Одинцова.

По ее словам, также в ходе приемов поступали просьбы по обеспечению средствами реабилитации детей-инвалидов, помощи по устройству в детские сады и школы, вопросы по порядку взыскания алиментов, предоставления земельного участка для многодетной семьи и другие.

«От родителей поступили тысячи обращений. Это было ожидаемо. Более 50% вопросов от людей были связаны с порядком выплат пособий на детей и кешбэка за летний отдых. Всем на местах была предоставлена необходимая консультация и помощь», — констатировала Жанна Одинцова.

Она добавила, что с учетом большого запроса на темы детских выплат и кешбэка, центральная общественная приемная партии в ближайшее время проведет тематический вебинар — чтобы люди получили буквально пошаговую информацию по получению этой меры поддержки от государства.

Напомним, с 26 по 30 апреля «Единая Россия» провела всероссийскую неделю приема граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам. За это время в региональные и местные общественные приемные Председателя партии Дмитрия Медведева обратились более 12 тысяч человек по всей стране. Впервые с марта 2020 года в ряде регионов приемы проходили офлайн.