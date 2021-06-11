Кострома, 11 июня, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Костроме осудили мужчину, заблокировавшего клапан газового котла деталью детского конструктора. Об этом сообщает сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ленинский районный суд города Костромы. В результате действий костромича угарным газом отравилась его 42-летняя знакомая.

Наталья Диева Фемида

Инцидент произошёл 4 октября 2019 года на улице Линейная в областном центре. В одной из квартир двухэтажного дома спасатели обнаружили 37-летнего костромича и его подругу. Оба пострадавших были без сознания. Мужчину отвезли в реанимацию, спасти жизнь женщины не удалось.

Как выяснили следователи, газовый котёл, с помощью которого отапливался дом, постоянно отключался из-за отсутствия тяги при закрытых окнах. Мужчина решил проблему, заблокировав автоматику котла при помощи детали от детского конструктора. Приток свежего воздуха в квартире отсутствовал, в помещении накопился угарный газ.

Рассматривая уголовное дело, суд учёл отсутствие судимостей, привлечения к административной ответственности, «удовлетворительные» характеристики мужчины по месту жительства. По статье «Причинение смерти по неосторожности» ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с возложением ряда ограничений. Приговор вступил в законную силу.