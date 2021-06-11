Лондон, , 13:18 — REGNUM Великобритания является сторонником того, чтобы Россия и Китай помогали в глобальной борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб в интервью, выдержки из которого 11 июня приводит агентство Reuters.

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«Это совместные усилия. И мы хотим, чтобы такие страны, как Китай и Россия, объединились для решения проблем пандемии, а также изменения климата, а также для соблюдения основных принципов международного права», — сказал он.

В то же время, Рааб отметил, отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли он тем, что Китай и Россия могут использовать вакцины в обмен на влияние в некоторых частях мира, что, по его мнению, «нет сомнений в том, что что-то из этого происходит», и добавил, что Лондон не поддерживает «вакцинную дипломатию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что он намерен в ближайшее время поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.