Остин, США, , 13:14 — REGNUM Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт объявил о планах возвести собственную стену на границе с Мексикой, сообщает New York Post.

С подобным заявлением республиканец выступил во время пресс-конференции «Саммит по безопасности границ» в Дель-Рио, отметив, что обсудит план более подробно на следующей неделе. «Мы должны построить [стену] на границе. Я тут, в долине Рио-Гранде поговорил с людьми, и то, как с ними поступили, — это позор», — сказал Эбботт в эфире телеканала Fox News. — То, что сделала администрация Байдена, — это катастрофа».

Президент Байден в первый месяц своего правления приостановил строительство пограничной стены, начатое бывшим президентом Дональдом Трампом. Решение было встречено с жесткой критикой со стороны многих республиканцев. По мере обострения кризиса на границе с Мексикой эта обострялась и критика со стороны членов Республиканской партии.

«Президент Трамп должным образом охранял нашу границу. Он придерживался политики «оставаться в Мексике» и начал строительство пограничной стены, и теперь внезапно все это исчезло, и… это привело к резкому увеличению числа людей, пересекающих границу», — сказал Эбботт.

«Но это не только несовершеннолетние без сопровождения взрослых, это люди, которые наносят огромный ущерб и вред жителям прямо здесь, в Дель-Рио, а также вдоль всей границы», — продолжил он.

Ранее Эбботт опубликовал заявление о чрезвычайном положении для 34 округов вдоль границы штата с Мексикой или вблизи нее, сославшись на то, что он назвал политикой открытых границ Байдена, [которая] создала условия для наркоторговли и иных видов преступности.