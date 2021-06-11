Остин, США, 11 июня 2021, 13:14 — REGNUM Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт объявил о планах возвести собственную стену на границе с Мексикой, сообщает New York Post.
С подобным заявлением республиканец выступил во время пресс-конференции «Саммит по безопасности границ» в Дель-Рио, отметив, что обсудит план более подробно на следующей неделе. «Мы должны построить [стену] на границе. Я тут, в долине Рио-Гранде поговорил с людьми, и то, как с ними поступили, — это позор», — сказал Эбботт в эфире телеканала Fox News. — То, что сделала администрация Байдена, — это катастрофа».
Президент Байден в первый месяц своего правления приостановил строительство пограничной стены, начатое бывшим президентом Дональдом Трампом. Решение было встречено с жесткой критикой со стороны многих республиканцев. По мере обострения кризиса на границе с Мексикой эта обострялась и критика со стороны членов Республиканской партии.
Ранее Эбботт опубликовал заявление о чрезвычайном положении для 34 округов вдоль границы штата с Мексикой или вблизи нее, сославшись на то, что он назвал политикой открытых границ Байдена, [которая] создала условия для наркоторговли и иных видов преступности.