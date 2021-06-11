Варшава, , 13:08 — REGNUM Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал Евросоюз антидемократическим из-за критики в ЕС судебной реформы в республике.

Ранее Европейская комиссия призвала премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого отозвать свой запрос, который тот подал в Конституционный суд на подтверждение того, что конституция страны для властей республики выше, чем законодательство Евросоюза.

«У меня сложные отношения с премьером Моравецким, не всегда нам по пути. Мы очень резко спорим, когда речь идет о делах ЕС. В данном случае я защищаю его с глубокой убежденностью, он поступил правильно», — сказал Зебро в эфире телеканала Polsat.

Он добавил, что Европейский союз «является антидемократическим» и не соблюдает верховенство права.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2021 года Суд Евросоюза (CJEU) признал итоги судебной реформы в Польше противоречащими законам и нормам Европейского союза. В решении Суда ЕС говорится, что в результате судебной реформы, инициированной польским правительством, соискатели на должность судьи Верховного суда страны оказались лишены возможности оспаривать решения Национального совета юстиции, который занимается рекомендацией кандидатур на замещение должности. Это, по мнению судей, является нарушением европейских норм, касающихся защиты независимости судебной системы.

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