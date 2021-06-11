Киев, , 13:09 — REGNUM Партнёры по НАТО готовы усилить сотрудничество с Украиной. Об этом сообщил специальный представитель генерального секретаря альянса Джеймс Аппатурай от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявление которого обнародовано в рамках Киевского форума по безопасности.

«Двери НАТО остаются открытыми. Партнёры верны решениям Бухарестского саммита 2008 года, согласно которым Украина и Грузия станут членами НАТО», — отметил он.

Чиновник добавил, что лидеры НАТО могут заявить об этом принципе на ближайшем саммите альянса.

Аппатурай напомнил, что каждый потенциальный член НАТО должен сначала провести множество реформ, причём не только в оборонной сфере, но и в сфере государственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором также подчеркнул важность реформ.

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