Великий Новгород, 11 июня, 2021, 13:03 — ИА Регнум. После пожара в деревне Холынья Новгородской области, где сгорели сразу три дома, на пепелище одного из жилых строений нашли тела двух человек. По данному факту началась доследственная проверка. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе СК по Новгородской области.

Пресс-служба СК по Новгородской области. Пожарные нашли тела двух человек в одном из трех сгоревших домов в деревне Холынья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три частных жилых дома загорелись в ночь на 11 июня. В 00:21 пожар удалось локализовать, а полностью ликвидировать пожар удалось в 05:47 мск. В результате пожара уничтожены три дома, спасены два дома.

После тушения пожара в одном из строений были обнаружены тела 58-летней женщины и 57-летнего мужчины. По данному факту Новгородским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новгородской области проводится доследственная проверка.«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Отметим, это не первый пожар который уничтожил сразу несколько жилых домов в Новгородской области. В мае из-за огня и сильного ветра было уничтожено 20 жилых домов и одна деревянная церковь в деревне Прелучи. Однако в тот раз обошлось без человеческих жертв.

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