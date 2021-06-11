Переславль-Залесский, Ярославская область, 11 июня, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском в одностороннем порядке по инициативе заказчика расторгают муниципальный контракт на 1 этап благоустройства набережной Плещеева озера. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Работников Забор на берегу озера

В Переславле-Залесском реализуется проект-победитель конкурса Минстроя по благоустройству малых городов и исторических поселений — обустройство набережной Плещеева озера. По проекту должен был полностью обновиться городской пляж, запланированы строительство детских и спортивных площадок, обустройство парковки и велодорожки. Победителем конкурса на выполнение работ стала ООО «УНР-38», зарегистрированное в Красногорске Московской области. В конце декабря с компанией был заключен контракт на 91 миллион рублей, выплачен аванс в размере 33,75 миллионов рублей. Параллельно эта же фирма стала подрядчиком работ по реализации проекта Минстроя в Угличе и благоустройства парка в Рыбинске.

Однако в феврале 2021 года по решению Калужского УФАС «УНР-38» было включено в реестр недобросовестных поставщиков, после чего, как уже сообщало ИА REGNUM в апреле власти Углича и Рыбинска расторгли с фирмой муниципальные контракты и провели новые конкурсы. Скажем, в Угличе проект Минстроя «Портрет Дориана Грея» с мая реализует ООО «Стройстандарт» из Москвы. Однако власти Переславля решили работать с прежним подрядчиком.

За первые пять месяцев исполнения контракта силами субподрядных организаций на набережной Плещеева озера в Переславле демонтировали лавочки и качели, а также сняли старый асфальт. В начале июня стало известно, что ООО «УНР-38» не оплатил субподрядчикам выполненные работы по демонтажу, все работы в зоне городского пляжа остановились. И теперь власти Переславля все же пошли на расторжение муниципального контракта.

«В настоящий момент проводится процедура по расторжению контракта с подрядчиком, акты выполненных работ подрядчиком заказчику не сдавались с момента заключения контракта. На работы будет объявлен новый конкурс после соблюдения всех необходимых по закону процедур. В рамках действующего законодательства средства будут возвращены. Контракт расторгается в одностороннем порядке по инициативе заказчика», — сообщили в пресс-службе администрации Переславского городского округа.

При этом в конце мая власти Переславля параллельно с невыполненным первым этапом благоустройства набережной Плещеева озера заключили муниципальный контракт на реализацию второго этапа. Оба контракта имеют одинаковый срок исполнения — 31 августа 2021 года. Депутаты местной городской думы уже требуют вмешательства в ситуацию областных властей и правоохранительных органов.

«Всего в 2021 году в регионе Ярославская область будут реализованы четыре проекта-победителя всероссийского конкурса Минстроя России — это Углич и Переславль-Залесский, Тутаев и Пошехонье. Все они находятся на особом контроле губернатора Дмитрия Миронова и правительства Ярославской области во главе с Дмитрием Степаненко. Администрация Переславля-Залесского расторгла договор по 1 этапу благоустройству городского пляжа, набережной Плещеева озера. Просьба наказать виновных за срыв благоустройства! Заставить вернуть денежные средства, которые были выданы в качестве аванса за работы по госзакупке! Как будет в ближайшее время реализовываться новый конкурс по 1 этапу благоустройства? Что ждал заказчик?» — задает вопросы депутат городской думы Переславля-Залесского Евгений Работников.

Депутат обнародовал открытое письмо в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, в которых просит правоохранительные органы разобраться с возможной «коррупционной составляющей» срыва проекта Минстроя в Переславле.