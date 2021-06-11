Кишинёв, , 13:04 — REGNUM Ухудшение отношений Кишинёва и Москвы скажется на молдавских фермерах. Об этом заявил экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон 11 июня в своём телеграм-канале.

Политик в течение последних недель встречается с избирателями в разных регионах республики. Он также посетил Окницкий район, где выращивают яблоки.

«Мы по большей части экспортируем яблоки в Российскую Федерацию. И здесь, на севере страны, меня все спрашивают, что же будет с новым урожаем», — сказал Додон.

Он напомнил, что в 2014 году, когда были напряженные отношения между Кишинёвом и Москвой, в Молдавии остались несобранными около 200 тыс. тонн яблок. Экс-президент пообещал, что в случае победы на выборах блока Партии социалистов и Партии коммунистов, молдавские фермеры смогут продавать яблоки в Россию без пошлин.

«Если отношения с Россией ухудшатся, как добиваются правые, 200 тысяч тонн яблок стоимостью около 2 млрд леев (более $110 млн) останется на деревьях», — заявил лидер «социалистов».

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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