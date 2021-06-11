Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Роскомнадзор проверил соблюдение законодательства РФ американскими интернет-платформами. Об итогах проверки Twitter, Facebook, Instagram, Google сообщает 11 июня пресс-служба ведомства.

Так, Twitter после замедления трафика не удалил 490 материалов, всего с 2015 года их было более 6 тыс. Удалять такие материалы соцсеть стала за восемь суток вместо прежних 129.

Обработку персональных данных соцсеть не локализовала, и за это оштрафована на 4 млн рублей. Штрафы за неудаление запрещённой информации составили 27,9 млн рублей.

Facebook и Instagram с 2015 года не удаляли более 3,7 тыс. запрещённых материалов. В среднем удаление происходит только через 105 суток. Штрафы за неудаление составили 43 млн рублей, за несоблюдение требований о локализации данных — 4 млн рублей.

Google и YouTube не удаляли более 5,2 тыс. запрещённых материалов с 2015 года, удаление происходило в среднем за 82 дня. До 30% вредоносного контента не удаляется из поисковой выдачи.

По протоколам о неудалении назначены 6 млн рублей штрафа, за неполную фильтрацию — ещё 9,2 млн рублей.

Читайте также: В России появятся штрафы за сбор персональных данных без необходимости