Москва, , 12:53 — REGNUM Американское посольство в Москве направило в Министерство иностранных дел России ноту протеста в связи с недопуском к осужденному гражданину США Тревору Риду, у которого ранее был диагностирован COVID-19. Об этом 11 июня сообщил ременный поверенный в делах США в РФ Бартл Горман.

«Посольство США в Москве направило дипломатическую ноту в министерство иностранных дел, выражая протест против непредоставления нам доступа», — цитирует РИА Новости заявление Гормана.

Отмечается, что 25 мая у Рида диагностировали COVID-19, ему якобы «многократно отказывали совершать телефонные звонки семье и персоналу посольств».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Москве экипаж ППС прибыл по вызову к месту ссоры студента с двумя женщинами. Проявившего агрессию мужчину посадили в полицейский автомобиль, но по пути задержанный напал на стражей порядка — порвал обмундирование водителю и ударил его напарника. Это спровоцировало на дороге аварийную ситуацию. Позднее задержанный — гражданин США Тревор Рид — заявил, что не помнит произошедших событий, поскольку находился в состоянии опьянения.

В июле 2020 года Рид был признан виновным по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и осужден на девять лет лишения свободы в колонии общего режима.

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