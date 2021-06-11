Париж, , 12:49 — REGNUM Северная Македония за последние четыре года провела важные реформы и поэтому заслуживает незамедлительно начать переговоры о присоединении к Евросоюзу. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 11 июня в Париже во время встречи с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.

Макрон напомнил о том, что решение начать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС Европейская комиссия приняла в марте 2020 года.

«Теперь наступило время для реализации этого решения. Я готов активно участвовать в поиске компромисса с Болгарией. Учитывая важные реформы, которые вы провели с 2017 года, ваша страна заслуживает незамедлительно начать переговоры с ЕС», — процитировал телеканал РТС слова французского президента.

Напомним, что переговоры о присоединении Северной Македонии к ЕС не могут начаться из-за вето Болгарии, которая требует от Скопье признать «болгарское происхождение македонского языка», а также «отказаться от югославского прошлого».