Севастополь, 11 июня 2021, 12:48 — REGNUM Нина Фаустова избрана на должность избирательной комиссии города Севастополя решением горизбиркома от 11 июня.
«Председателем севастопольской городской избирательной комиссии избрана единогласно Фаустова Нина Сергеевна», — цитирует «Новый Севастополь» представителя избиркома.
Сергей Даниленко, который ранее занимал пост председателя горизбиркома Севастополя, а также его заместитель Лидия Басова, уволились в конце мая.
Кандидатуру Нины Фаустовой согласовал ЦИК России. Нина Фаустова родилась в 1983 году, окончила Московскую финансово-юридическую академию по специальности «юрист». До назначения занимала пост руководителя юротдела партии «Новые люди».