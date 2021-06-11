Лондон, , 12:48 — REGNUM В ближайшее время глава МИД Великобритании Доминик Рааб собирается поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом британский министр рассказал в интервью, выдержки из которого 11 июня приводит агентство Reuters.

Как отметил глава МИД Британии, он намерен «в ближайшее время» провести разговор со своим российским коллегой.

При этом Рааб не назвал конкретной даты, когда это произойдет, а также отказался комментировать вопросы, которые он намерен поднять во время этого разговора.

В то же время глава МИД Великобритании раскритиковал Россию как якобы «ведущего сторонника кибератак» и призвал страны — участницы G7 занять единую позицию против всех таких инцидентов, которые совершают государственные или негосударственные субъекты.

«Эти действия противоречат международному праву, и они очень вредны. Некоторые из них совершаются с целью чистой кражи или с целью получения прибыли, другие — просто для того, чтобы посеять хаос», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II 11 июня, в первый день саммита стран Группы семи (G7), устраивает официальный приём для их лидеров.