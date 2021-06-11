Пекин, 11 июня, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Китайская компания GAC Group (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.) продемонстрировала внедорожник GS8 следующего поколения. Снимки с автомобилем распространила пресс-служба автопроизводителя.

GAC Group GAC GS8

От предшествующей версии автомобиль отличается новой головной оптикой, более крупной решеткой радиатора и модернизированными бамперами. Капот обновлённого авто имеет рельефные выштамповки. Габариты машины составляют: 4876×1910×1770 мм. Колёсная база нового GS8 равна 2800 мм, а клиренс — 220 мм.

В движение автомобиль приводит двухлитровый турбомотор объёмом два литра и максимальной производительностью 190 «лошадей». Крутящий момент на обе оси передаётся через восьмискоростную автоматическую трансмиссию.

Также новинка укомплектована опцией предотвращения столкновений, интеллектуальным круиз-контролем и камерами на 360 градусов.

Ранее компания GAC вывела на рынок КНР модернизированный минивэн M6 с приставкой Pro. Новинка отличается от базовой версии автомобиля новой матричной оптикой, новейшим оснащением и более надёжными системами безопасности.

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