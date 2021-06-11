Вашингтон, 11 июня 2021, 12:43 — REGNUM Встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в преддверии саммита Большой семерки оказалась не чем иным, как «показухой и пустой болтовней», заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм 10 июня, сообщает New York Post.
Ранее лидера двух стран представили обновленную версию Атлантической хартии 1941 года, подписанную Франклином Д. Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны. Как и изначальный документ, который выдвигал США и Великобританию на позиции лидеров послевоенного мира, обновленная его версия выявляет неотложные проблемы XXI века, включая, по словам Байдена, «кибербезопасность», «новые технологии», «глобальное здоровье» и «изменение климата».
По словам сенатора-республиканца, «эти плохие парни» боялись Трампа, поэтому актуален вопрос, а кто боится Байдена.
В трехдневном саммите Большой семерки, который пройдет на курорте Carbis Bay в Корнуолле на юго-западе Англии, примут участие лидеры Канады, Франции, Германии, Японии и официальные лица Европейского Союза, а также Байден и Джонсон.