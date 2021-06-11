Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в преддверии саммита Большой семерки оказалась не чем иным, как «показухой и пустой болтовней», заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм 10 июня, сообщает New York Post.

Ранее лидера двух стран представили обновленную версию Атлантической хартии 1941 года, подписанную Франклином Д. Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны. Как и изначальный документ, который выдвигал США и Великобританию на позиции лидеров послевоенного мира, обновленная его версия выявляет неотложные проблемы XXI века, включая, по словам Байдена, «кибербезопасность», «новые технологии», «глобальное здоровье» и «изменение климата».

«У нас было две кибератаки на нашу экономику с территории России, российские организации, я думаю, получили разрешение от правительства России. Честно говоря, они, вероятно, работают вместе, — сказал Грэм в интервью газете The Ingraham Angle. — И у вас появляется все больше доказательств того, что коронавирус появился в лаборатории в Китае, а не естественным путем. И просит ли Байден европейцев сделать что-нибудь, чтобы дать отпор российскому кибертерроризму? Он вообще говорит о том, что мы должны сделать, чтобы обуздать Китай? Нет».

«Это просто показуха и пустая болтовня», — добавил Грэм. — Я скучаю по Трампу».

По словам сенатора-республиканца, «эти плохие парни» боялись Трампа, поэтому актуален вопрос, а кто боится Байдена.

«В ЕС говорят о заключении торговой сделки с Китаем, пока Китай разрушает демократию Гонконга и занимается геноцидом против уйгуров. Так что это просто шокирует меня», — продолжил сенатор.

«Они говорят о возвращении к иранской ядерной сделке, хотя Иран вообще не изменил своего поведения. Могу сказать вам одно: израильтянам не хватает более сильного американского президента», — подчеркнул он.

В трехдневном саммите Большой семерки, который пройдет на курорте Carbis Bay в Корнуолле на юго-западе Англии, примут участие лидеры Канады, Франции, Германии, Японии и официальные лица Европейского Союза, а также Байден и Джонсон.