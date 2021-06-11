11 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Известный польский эксперт по Закавказью и Ближнему Востоку Витольд Репетович замечает, что глава МИД Польши Збигнев Рау обнажил «полную беспомощность нашей дипломатии в отношениях с США», и он ничего не может предложить, кроме «причитаний «плохой Байден, плохой». Многие в Польше в этой связи сейчас задаются вопросом: а где Ярослав Качиньский, председатель правящей партии и отвечающий за силовой блок и дипломатию вице-премьер?

Станислав Стремидловский, , 13:00 — REGNUM Министру иностранных дел Польши Збигневу Рау досталась неблагодарная роль объяснять причины провалов внешней политики правящей коалиции под руководством партии «Право и Справедливость» (PiS). Неблагодарная потому, что Рау меньше остальных в этом виновен. Он является «техническим» министром, который с декабря 2015 года возглавлял Лодзинское воеводство, лишь в декабре 2019 года стал председателем комиссии Сейма Польши по иностранных делам, откуда в августе 2020 года переместился на пост главы МИД. Да и в принципе, начиная с осени 2015 года, момента прихода PiS ко власти, министерство иностранных дел утратило инициативу и подвергалось периодическим «оскоплениям» своих полномочий.

Польша

Польская внешняя политика силами «Права и Справедливости» разрабатывалась в каком-то другом месте, в том числе ее главный постулат — исключительная ориентация на США, особенно во времена правления Дональда Трампа. Причем польским избирателям все это продавалось как «стратегический союз» Вашингтона и Варшавы и американская воля повысить роль Центрально-Восточной Европы (во главе с Польшей, конечно) ради противостояния России и сдерживания Германии. Сейчас концепция изменилась. В изложении Рау, о чем он говорил в интервью газете Rzeczpospolita, «американцы (администрация президента США Джо Байдена и Госдепартамент. — С. С.) не нашли для нас времени». По его словам, Варшава узнала об отказе Вашингтона не накладывать санкции на консорциум, строящий трубопровод «Северный поток — 2», из газет. Более того, американцы, начиная с января сего года, похоже, сознательно дезинформировали польскую сторону, хотя первоначально госсекретарь США Энтони Блинкен во время первого разговора по телефону пообещал Рау возобновить польско-американский стратегический диалог.

«В феврале и марте, когда ходили слухи о конфиденциальных американо-германских переговорах по «Северному потоку — 2», нас заверяли, что такие переговоры не ведутся, — пояснил министр. — Мы приняли эти утверждения, даже если они противоречили нашей информации, полученной из других источников. Сейчас я читаю сообщения агентств о том, что в Вашингтоне проходят переговоры между близкими соратниками канцлера Меркель и советниками президента Байдена по завершению «Северного потока — 2». До сих пор не назначен новый посол США в Польше. Не оправдались и надежды Варшавы переговорить с президентом во время его пребывания в Европе. «Мы говорим о стратегически важных вопросах, которые требуют консультаций на гораздо более высоком уровне, — заявил Рау. — К сожалению, прибывшая в Европу американская делегация во главе с президентом Байденом так взволнована его встречей с Владимиром Путиным, что не нашла времени для организации встреч с союзниками восточного фланга (НАТО. — С. С.). Поэтому встреча президента Польши Анджея Дуды и президента Байдена также не планируется».

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау Vargunn

Комментируя интервью главы МИД, известный польский эксперт по Закавказью и Ближнему Востоку Витольд Репетович замечает, что Рау обнажил «полную беспомощность нашей дипломатии в отношениях с США» и ничего не может предложить, кроме «причитаний «плохой Байден, плохой». Однако предлагать стратегические решения — это не задача Рау. Многие в Польше в этой связи сейчас задаются вопросом: а где Ярослав Качиньский, председатель правящей партии и отвечающий за силовой блок и дипломатию вице-премьер? Судя по всему, он в настоящее время больше занят проблемой проведения конгресса «Права и Справедливости», который должен состояться 3 июля. На нем будут определены новые задачи и произойдет смена руководства, так что пока Качиньскому важно грамотно заполнить все кадровые клеточки. Но вместе с тем он обращается к работам польских интеллектуалов. Недавно в беседе с порталом Interia лидер PiS рассказал, что, несмотря на отсутствие времени, читает одновременно две книги — сборник геополитических эссе Яцека Бартощака и «Пилсудский между Сталиным и Гитлером» Кшиштофа Рака.

Возглавляющего аналитический центр Strategy & Future Бартощака до недавнего времени не жаловали в польской респектабельной политологической среде, считая его увлечение геополитикой чем-то маргинальным, поскольку главной выставлялась концепция общих с Западом «демократических ценностей». Но сегодня он востребован, дает много интервью и пишет сам. В разговоре с влиятельным в правой среде журналом Do Rzeczy геополитик постулирует следующие тезисы. Для США отношения с Германией важнее судьбы Центрально-Восточной Европы, поскольку американцам немцы нужны затем, чтобы «Китай не соединил Евразию от Тихого океана до Атлантики». Поэтому Вашингтон идет на договоренности с Берлином и все больше и больше с Москвой, которая требует своего места за столом и его явно получит. Поэтому «мы должны думать о собственных интересах, даже в плане модернизации польских вооруженных сил», поскольку «может случиться так, что в какой-то момент американцы уйдут». Что касается историка Рака, то в его книге рассказывается о том, как Пилсудский в начале 1930-х годов пытался выйти со Сталиным на союз против Германии, почему этот план провалился и как отношения Варшавы с Берлином нормализовались в январе 1934 года.

Ярослав Качиньский (сс) Rafał Zambrzycki

Не исключено, что эти работы в конечном итоге подвигнут Качиньского на новое видение польской внешней политики. А тогда следует ждать перестановок в МИД Польши, министерстве обороны, возможно, энергетическом блоке правительства, отставок экспертов, советовавших полностью положиться на американцев. Также не будем исключать, что PiS пойдет на то, чтобы вернуть обратно на службу уволенных ранее польских дипломатов — специалистов по России, Закавказью и Ближнему Востоку, чья единственная «вина» заключалась в том, что они учились в Москве. Первые попытки разворота, на наш взгляд, будут предприняты на ближневосточном направлении. Не случайно сейчас началась активизация диалога Варшавы с Анкарой и Каиром. Но Польша только нащупывает подходы к этому региону, который она хорошо знала во времена Польской Народной Республики, однако растеряла свою репутацию, согласившись участвовать в интервенциях США на Ближнем Востоке. Так что ей придется очень много восстанавливать или делать с нуля, пока «плохой» Байден занят своими делами.