Рига, 11 июня 2021, 12:38 — REGNUM Вывешенные в столице Латвии Риге во время проведения ЧМ по хоккею флаги участников турнира являлись декорацией, заявил мэр города Мартиньш Стакис.
Таким образом он прокомментировал ситуацию с заменой флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая прокуратура Белоруссии возбудила дело в отношении мэра Риги Стакиса и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, усмотрев в их действиях признаки совершения «тяжкого преступления против интересов Белоруссии». Им инкриминируется возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по части 3 статьи 130 УК Белоруссии.
Стакис и Ринкевич 24 мая убрали государственный флаг Белоруссии, установленный среди флагов стран-участниц Чемпионата мира по хоккею в Риге. Вместо него они поставили бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией.
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