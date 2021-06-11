Рига, , 12:38 — REGNUM Вывешенные в столице Латвии Риге во время проведения ЧМ по хоккею флаги участников турнира являлись декорацией, заявил мэр города Мартиньш Стакис.

«Флаги, которые в городе, это декорация. Так же как, например, декорация к Рождеству. И Рига может принимать решения, какие декорации будут во время каких-то праздников, а каких не будет», цитирует его сайт Латвийского радио и телевидения.

Таким образом он прокомментировал ситуацию с заменой флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая прокуратура Белоруссии возбудила дело в отношении мэра Риги Стакиса и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, усмотрев в их действиях признаки совершения «тяжкого преступления против интересов Белоруссии». Им инкриминируется возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по части 3 статьи 130 УК Белоруссии.

Стакис и Ринкевич 24 мая убрали государственный флаг Белоруссии, установленный среди флагов стран-участниц Чемпионата мира по хоккею в Риге. Вместо него они поставили бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией.

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