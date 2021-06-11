Тирасполь, , 12:37 — REGNUM Молдавия создаёт трудности для внешнеполитических и экономических контактов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с другими странами. Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский 10 июня в ходе визита в Рыбниций район республики на встрече с представителями Верховного и местного советов.

Красносельский отметил, что Приднестровье связано торговыми соглашениями с 90 странами, но Кишинёв пытается этому препятствовать.

«Трудностей добавляет непростой диалог с ближайшими соседями. Оценивая переговорный процесс с Молдовой, президент напомнил, что из двух сотен достигнутых в прежние годы договоренностей 190 Молдовой не исполняются», — сказал глава ПМР.

Он добавил, что в Молдавии также отказываются признавать сертификаты о вакцинации от COVID-19, выданные приднестровскими врачами.

Напомним, мирное урегулирование приднестровского конфликта началось с августа 1992 года. В течение 1996 и 1997 годов Молдавия и Приднестровье подписали ряд меморандумов о нормализации отношений.

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