Тирасполь, 11 июня 2021, 12:37 — REGNUM Молдавия создаёт трудности для внешнеполитических и экономических контактов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с другими странами. Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский 10 июня в ходе визита в Рыбниций район республики на встрече с представителями Верховного и местного советов.
Красносельский отметил, что Приднестровье связано торговыми соглашениями с 90 странами, но Кишинёв пытается этому препятствовать.
«Трудностей добавляет непростой диалог с ближайшими соседями. Оценивая переговорный процесс с Молдовой, президент напомнил, что из двух сотен достигнутых в прежние годы договоренностей 190 Молдовой не исполняются», — сказал глава ПМР.
Он добавил, что в Молдавии также отказываются признавать сертификаты о вакцинации от COVID-19, выданные приднестровскими врачами.
Напомним, мирное урегулирование приднестровского конфликта началось с августа 1992 года. В течение 1996 и 1997 годов Молдавия и Приднестровье подписали ряд меморандумов о нормализации отношений.
Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия юридически отказалась от Приднестровья — Красносельский