Лондон, 11 июня 2021, 12:26 — REGNUM У Великобритании нет доказательств какой-либо причастности России к посадке самолёта авиакомпании Ryanair в Минске, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Минске самолёт авиакомпании Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел основатель телеграмм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, совершил незапланированную посадку из-за сообщения о минировании. Протасевича вместе с девушкой, гражданской РФ Софьей Сапегой, задержали.
Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с посадкой в аэропорту Минска самолёта компании Ryanair не связан с российскими спецслужбами.
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