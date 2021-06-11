Лондон, , 12:26 — REGNUM У Великобритании нет доказательств какой-либо причастности России к посадке самолёта авиакомпании Ryanair в Минске, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

«У нас нет … доказательств какого-либо участия РФ в принудительной посадке гражданского самолета в Белоруссии», — цитирует его Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Минске самолёт авиакомпании Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел основатель телеграмм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, совершил незапланированную посадку из-за сообщения о минировании. Протасевича вместе с девушкой, гражданской РФ Софьей Сапегой, задержали.

Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с посадкой в аэропорту Минска самолёта компании Ryanair не связан с российскими спецслужбами.

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