Джакарта, , 12:26 — REGNUM Политическая партия Индонезии «Голкар» подписала соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия», сообщает Antara.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области политики, экономики, здравоохранения и образования.

Кроме того, 29 июня 2021 года состоится встреча в форме видеоконференции между странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Россией.

На встрече будут также присутствовать представители партий «Голкар» и «Единая Россия».

После окончания пандемии индонезийская партия направит в Россию своих делегатов.

Заместитель посла России в Индонезии Олег Копылов, который присутствовал в офисе партии «Голкар» в Джакарте приветствовал сотрудничество с крупнейшей партией в Индонезии.